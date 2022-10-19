Рыба будет ускоренно проходить таможни ЕАЭС

В Евразийском экономическом союзе утвержден единый перечень скоропортящихся товаров, подлежащих таможенному оформлению в первоочередном порядке. Список включает в том числе рыбу и другие пищевые продукты.

Перечень утвердил Совет Евразийской экономической комиссии. Отмечено, что список объединил наиболее важные для стран ЕАЭС категории товаров, требующие приоритетного прохождения таможенной границы, особых условий транспортировки и хранения. Эти грузы не терпят любых задержек на таможне из-за коротких сроков хранения и своего особого характера.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК, первоочередной порядок для включенных в перечень товаров будет применяться до конца 2023 г. В этот период на постоянной основе также планируется проводить мониторинг применения списка, чтобы обеспечить его своевременную актуализацию.

«Ориентация на импорт товаров из стран — торговых партнеров ЕАЭС, изменения транспортно-логистических схем продвижения товаров на рынок ЕАЭС потребовали наличие единого для всех перечня товаров, подвергающихся быстрой порче, которые будут максимально быстро проходить через любой участок таможенной границы ЕАЭС», — обратили внимание в пресс-службе.

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