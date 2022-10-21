«Русский минтай» переходит на природный газ

Резидентов территории опережающего развития «Надеждинская» в Приморье подключили к сетям природного газа. Первым потребителем стал береговой завод «Русского минтая» — предприятие РРПК.

Голубое топливо будет использоваться для технологических процессов, в том числе дефростации сырья, производства рыбной муки, а также для производственно-бытовых нужд предприятия, рассказали Fishnews в пресс-службе компании.

«Сегодня для завода «Русский минтай» значимое событие. Переход на природный газ позволит нашему предприятию более качественно и оперативно выполнять производственные задачи, увеличить производительность, позволит снизить затраты на производство продукции, — отметила генеральный директор ООО «Русский минтай» Елена Куприянова. — Еще один важный фактор — это безопасность для природы. Благодаря газификации мы переходим на экологически чистый продукт, который выделяет в атмосферу гораздо меньше вредных веществ, качественным образом улучшая состояние окружающей среды».

Заместитель председателя правительства Приморского края Елена Пархоменко обозначила важность подачи газа резидентам ТОР для экономики региона.

«Газ — это другая экономика, экология, дополнительные перспективы развития предприятий. Для Приморского края это важное событие», — заявила зампред.

Заместитель генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) по строительству и инфраструктуре Евгений Николайчук отметил, что системные меры господдержки помогают запускать производства, востребованные на территориях не только Дальнего Востока, но всей страны.

Газификация предприятий осуществлялась в рамках технологического присоединения резидентов ТОР «Надеждинская» к межпоселковому газопроводу от газораспределительной станции (ГРС) «Артем».

«На примере резидентов территорий опережающего развития мы видим, что газификация создает дополнительный импульс в развитии на Дальнем Востоке России новых современных высокотехнологичных производств, которые могут смело претендовать на лидерство не только на внутреннем, но и на международном рынках», — прокомментировал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» и ООО «Газпром межрегионгаз Дальний Восток» Георгий Шперлинг.

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