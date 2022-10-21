Злостных нарушителей ветправил ждет особая ответственность

Устанавливается административная ответственность за повторное нарушение правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных правил. Соответствующие поправки в КоАП подписал президент.

Изменения утверждены федеральным законом от 20 октября 2022 г. № 410, сообщает корреспондент Fishnews. Устанавливается административная ответственность за повторное нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил, а также за повторное нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных.

«При этом максимальный срок административного приостановления деятельности за указанные административные правонарушения сокращается с 90 до 60 суток. Также устанавливается административная ответственность за нарушение правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных, повлекшее за собой возникновение очагов заразных болезней животных и (или) распространение таких болезней, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния», — рассказали в пресс-службе главы государства.

Кроме того, усиливается административная ответственность за сокрытие от органов ветнадзора сведений о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных либо несвоевременное извещение о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных. Предусматриваются санкции за несвоевременное принятие либо непринятие мер по локализации этих падежа и заболеваний. А также за совершение тех же действий в период карантина на соответствующей территории.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews