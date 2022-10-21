Карельские рыбоводы закрыли сезон по сиговым

Выгский рыбоводный завод выпустил партию сеголеток сига в реку Кереть. Это последний в текущем году выпуск рыбной молоди в рамках госзадания — Карельский филиал Главрыбвода выполнил план на 100%.

Специалисты Выгского рыбоводного завода Карельского филиала Главрыбвода отправили в реку Кереть 10 тыс. сеголеток сига средней навеской 10 г. Это последний выпуск ценного вида, который производился в соответствии с государственным заданием, для филиала в нынешнем году, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения.

По плану в текущем году на рыбоводных мощностях Карельского филиала предусматривалось вырастить и выпустить почти 174,4 тыс. штук молоди, в том числе 164,4 тыс. экземпляров атлантического лосося (семги) и 10 тыс. особей сига. Государственное задание выполнено на 100%, отметили в Главрыбводе.

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