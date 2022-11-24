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Махачкала. Фото пресс-службы «Нацрыбресурса»

Общественному совету рассказали о проблемах рыбного терминала Махачкалы

Для развития рыбохозяйственной инфраструктуры Дагестана, в частности для модернизации порта Махачкалы, предполагают создать совместную рабочую группу Росрыболовства и правительства республики. Инициативу поддержал Общественный совет при федеральном агентстве.

На заседании Общественного совета была представлена информация Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ), сообщает корреспондент Fishnews. Ученые предполагают, что в 2023 г. промысловый запас морских рыб на Каспии для России составит 625 тыс. тонн (из них килек — 520 тыс. тонн). Рекомендованный вылов — 127 тыс. тонн (килек — 104 тыс. тонн). Наука отмечает благоприятное состояние запаса и возможности развития как морского, так и прибрежного рыболовства.

«В увеличении промышленной добычи огромное значение имеет реконструкция рыбного терминала Махачкалинского морского порта», — подчеркнул член ОС при Росрыболовстве, гендиректор рыбокомбината «Главный Сулак» Магомед Юсупов.

Он рассказал, что рыбный терминал был построен в 1956 г. А в 2018 г. Нацрыбресурс провел аукцион на право аренды инфраструктуры порта, находящейся в федеральной собственности. Победителем стала компания «СМУ № 12», позднее переименованная в «Порт-Петровск».

По словам Магомеда Юсупова, объемы перевалки зерновых грузов через терминал кратно превышают показатели по кильке (в 2019 г. — 2,5 тыс. тонн кильки и 109,6 тыс. тонн зерна, в 2020 г. — 12,4 тыс. и 215,8 тыс. тонн соответственно, в 2021 г. — 24,9 тыс. и 182,7 тыс. тонн, за девять месяцев 2022 г. — 17,3 тыс. и 138,4 тыс. тонн).

«Тормозом в развитии рыбного терминала является ограниченное количество стояночных мест для судов, которые вынуждены стоять в четыре борта. Из 298 метров причалов первый причал длиной в 158 метров используется в основном для отгрузки зерна», — отметил докладчик. Также проблемами являются отсутствие стивидорной службы и недостаточное техническое оснащение порта.

По мнению Магомеда Юсупова, при существующем положении рыбный терминал не сможет в ближайшее время увеличить объемы перевалки рыбы. Как возможную альтернативу он предложил строительство портпункта в Сулакской бухте или на другом участке дагестанского побережья Каспия.

С такой оценкой ситуации в Махачкалинском порту согласился заместитель руководителя Северо-Кавказского теруправления Росрыболовства Курбан Курбанов.

«Без обеспечения устойчивого развития рыбного терминала не может быть речи о повышении эффективности освоения ВБР. Около 70% уловов, добытых у побережья Каспийского моря, переваливаются через рыбный терминал. Суда, обслуживаемые в порту, могут добывать 30-35 тыс. тонн. Если на терминал придут новые пользователи, у них возникнут очень большие проблемы с местами стоянки. В настоящее время из порядка 100 тыс. тонн, разрешенных для вылова наукой, осваивается порядка 30 тыс. тонн. Если не повысить эффективность инфраструктуры рыбного терминала, об увеличении освоения речи идти не может», — обратил внимание Курбан Курбанов.

Заместитель председателя комитета по рыбному хозяйству Дагестана Хадижат Шамхалова подчеркнула, что республике необходима портовая инфраструктура, обеспечивающая не только оперативную приемку и обработку рыбы, но и техническое обслуживание судов. Она отметила, что сейчас ремонт судов в регионе не производится. По словам Хадижат Шамхаловой, инвесторы Махачкалинского порта вложили около 400 млн рублей, в том числе построили мощности для шоковой заморозки рыбы, однако из-за изношенности инфраструктуры, проблем с подачей газа и электроэнергии не могут работать полноценно. «Мы не можем полностью обеспечить этот рыбный порт электроэнергией», — констатировала представитель комитета.

По итогам обсуждения Общественный совет поддержал инициативу о создании совместной рабочей группы Росрыболовства и правительства Дагестана для поисков выхода из создавшейся ситуации.

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