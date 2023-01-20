Отраслевая наука расставила акценты на будущее

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии актуализировал темы прикладных научных исследований на 2024 г. В центре внимания — глубоководные объекты Дальнего Востока и Арктика.

Новые акценты в работе отраслевой науки определил Ученый совет ВНИРО. Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, одними из приоритетных объектов исследований станут глубоководные рыбы Дальнего Востока. В частности, специалистов интересует анализ репродуктивных функций, темпов роста и определение возраста палтусов.

География научных исследований охватит воды Северной Атлантики и Северного Ледовитого океана — мест обитания морских окуней рода Sebastes. Для проведения межвидовой дифференциации этих рыб необходимо разработать и апробировать новые методические подходы.

Ряд экспедиций будет посвящен изучению особенностей экосистемы Чукотского моря, в том числе ее изменениям под влиянием климатических трансформаций. Кроме того, планируются рейсы для анализа состояния донных биоценозов Белого и Баренцева морей.

Ключевыми направлениями исследований по пресноводному сектору станут оценка эффективности мероприятий по восстановлению популяций стерляди и численности шемаи в Волжско-Каспийском бассейне. А также применение новых способов мониторинга промысловых беспозвоночных: длиннопалого рака, мохнаторукого краба, артемии, гаммарид, хирономид, кладоцер и копепод.

Кроме того, на заседании обсудили результаты работы ВНИРО по созданию современных инструментальных приборов измерения параметров водной среды. Разработанные приборы проходят предварительную калибровку и будут широко применяться в экспедиционных исследованиях для повышения точности результатов, заявили в институте.

Также на основе анализа конструктивных трендов мирового судостроения специалисты ВНИРО ведут обширную работу по подготовке рекомендаций для строительства научно-исследовательских судов, рассказали в пресс-службе. Отмечено, что некоторые проекты уже находятся на стадии реализации.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews