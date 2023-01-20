Специалисты России и Норвегии исследуют запасы Баренцева моря

В Полярном филиале ВНИРО готовятся к зимней экосистемной тралово-акустической съемке по оценке запасов донных рыб. Планируется, что в экспедиции примут участие НИС «Вильнюс» и суда Института морских исследований Норвегии.

Выход в море «Вильнюса» запланирован на третью декаду января, сообщили Fishnews в пресс-службе Полярного филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Ожидается, что продолжительность рейса составит 35 дней.

В ПИНРО отмечают, что ведется активная подготовка к рейсу — уже сформировано рейсовое задание, укомплектованы экипаж и научная группа, заполнены топливные бункеры. Судно стоит в Мурманском порту под погрузкой.

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