Смоленские акватории разыграют среди рыбоводов

На конкурс выставлены 10 участков в Смоленской области, предназначенных под пастбищную или индустриальную аквакультуру. Заявки принимаются до 17 февраля.

Торги организует Московско-Окское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, два участка расположены на Десногорском и Смоленском водохранилищах, остальные — на русловых прудах в Рославльском, Духовщинском, Шумячском, Дорогобужском, Ельнинском и Сафоновском районах. Площадь РВУ — от 0,25 до 10 га.

Критерии оценки и сопоставления заявок: объемы выращивания объектов аквакультуры за последние четыре года, планируемый объем выращивания и изъятия объектов аквакультуры, предлагаемый размер платы за предоставление участка.

Вскрыть конверты с заявками предполагается 21 февраля в Москве. Акватории предоставляются на 25 лет.

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