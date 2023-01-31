Регулятор уточнил, кого можно ловить во внутренних водоемах

В перечень видов водных биоресурсов для промышленного рыболовства во внутренних водоемах внесены изменения. Они касаются исключения из объектов промысла разновидностей рыб и моллюсков, занесенных в Красную книгу России.

Минсельхоз внес изменения в приказ от 6 октября 2017 г. № 501, определяющий перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное рыболовство во внутренних водах РФ, за исключением морских вод. По ряду объектов промысла указаны исключения для их разновидностей, занесенных в Красную книгу России.

Как сообщает корреспондент Fishnews, примечания о «краснокнижных» популяциях добавлены к таким видам, как горчаки, кумжа (форель), миноги, муксун, пескарь, рыбец, речной угорь и дальневосточные пресноводные двустворчатые моллюски. Исключения больше не предусмотрены для черного амура, берша, желтопера, амурских лещей, пресноводного сома и корбикулы.

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