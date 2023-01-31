Участку под мариферму на Сахалине нашелся пользователь
Рыбоводный участок в Анивском заливе разыграли на электронных торгах. Компания-победитель предложила 4,39 млн рублей за пользование акваторией.
Напомним, что участок СООМ-345 площадью 124,8 га выставлялся по стартовой цене 1,2 млн рублей. Организатором торгов выступило Федеральное агентство по рыболовству.
Согласно протоколу аукциона, торги прошли 27 января на электронной площадке «РТС-тендер» при двух участниках. Как сообщает корреспондент Fishnews, победителем признано ООО «Недра ПРО» из Корсакова, предложившее 4,39 млн рублей.
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