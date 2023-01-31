В ЕАЭС стали выращивать больше рыбы

За последние пять лет производство продукции аквакультуры в Евразийском экономическом союзе увеличилось в 1,7 раза, отмечают в ЕЭК. По данным профильного департамента комиссии, наибольший рост показывают Киргизия (более чем в 5 раз), Казахстан (почти в 4 раза), Россия (в 1,7 раза).

Объем взаимной торговли рыбой и рыбопродуктами между странами ЕАЭС увеличился в 1,6 раза, сообщили Fishnews в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

Цифры привела начальник отдела агропромышленной политики и межгосударственных проектов департамента агропромышленной политики ЕЭК Мария Байгот на конференции «Евразийская аквакультура и новые возможности для инвестиций в рыбохозяйственный комплекс».

По словам Марии Байгот, наиболее динамичный рост отрасли наблюдается на рынке ценных пород рыбы, где высока зависимость от импортных поставок. В этой связи целесообразно повышать уровень самообеспеченности посадочным материалом, кормами и другими ресурсами на основе кооперации между заинтересованными компаниями стран союза, подчеркнули в ЕЭК.

Перспективное направление для сотрудничества — подготовка специалистов для рыбохозяйственной сферы путем проведения совместного образовательного курса между вузами государств ЕАЭС, добавили в пресс-службе.

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