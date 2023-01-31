Предприятия предлагают кандидатуру президента ВАРПЭ

Общее собрание Всероссийской ассоциации рыбопромышленников должно состояться 7 февраля в Москве. Члены совета ВАРПЭ и предприятия вносят предложение о переизбрании Германа Зверева на пост президента объединения — такие обращения поступают от компаний разных регионов.

Общее собрание ВАРПЭ рассмотрит 7 февраля вопрос об избрании президента ассоциации. Как сообщает корреспондент Fishnews, в совет объединения от компаний уже поступило 13 обращений о переизбрании на новый срок Германа Зверева.

Внести его кандидатуру на рассмотрение общего собрания совету предложили компании, осуществляющие промысел в ключевых рыбохозяйственных бассейнах страны: АО «Океанрыбфлот», АО «Архангельский траловый флот», «Рыболовецкий колхоз имени В.И. Ленина», ООО «Тымлатский рыбокомбинат», АО «Северо-Курильская база сейнерного флота», ООО «Вирма», ОАО «Североморский Альянс», ООО «Омега-Трейд», ЗАО «Арктиксервис», ООО «Северо-Западная рыбопромышленная компания-Мурманск», ООО «Северо-западная краболовная компания», ОАО «Феникс» — а также НО «Союз рыбопромышленников Карелии».

Как сообщили в пресс-службе ВАРПЭ, 6 февраля совет ассоциации на своем заседании обсудит кандидатуру, которую будет рекомендовать на должность президента объединения. Напомним, Герман Зверев возглавляет Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников с 2017 г. На очередной срок был переизбран в 2020 г.

На общем собрании будут рассмотрены итоги работы ассоциации за 2020-2022 гг. и вопросы устойчивой работы рыбного хозяйства, рассказали в ВАРПЭ. На собрание традиционно приглашены представители ключевых структур, задействованных в отраслевом регулировании. Предварительно участие подтвердили председатель Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов, заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов, замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков, замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков, президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин, вице-президент РСПП по финансовой политике и развитию секторов экономики Александр Мурычев, директор Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры Сергей Муратов.

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