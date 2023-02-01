Озера Сибири подготовили для рыбоводов

В Новосибирской области на аукцион выставили 35 озерных участков для пастбищной аквакультуры. Заявки на участие принимаются до 10 марта.

Торги проводит Верхнеобское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводные участки расположены в Краснозерском, Купинском, Чановском и Чистоозерном районах.

Площадь РВУ — от 5,5 до 141 га. Начальная цена лотов варьируется от 4,4 тыс. до 112,8 тыс. рублей.

Аукцион планируют провести 23 марта в Новосибирске. С победителями заключат договоры на 25 лет.

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