Стройку туркомплекса в Приморье одобрило теруправление Росрыболовства

На побережье Приморского края собираются возвести новый туристический комплекс. Проектная документация прошла согласование на соответствие рыбоохранным требованиям, отмечают в территориальном управлении Росрыболовства.

С 2021 г. в России реализуется нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства». В Приморье, в курортном поселке Ливадия, планируется построить современный и технологичный туристический комплекс.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Приморского теруправления Росрыболовства, проектная документация на строительство уже прошла согласование на соответствие рыбоохранным требованиям. Комплекс будет располагаться неподалеку от берега, в морской водоохраной зоне, поэтому принятые проектные решения и строительные технологии не должны вредить морским обитателям и среде их обитания.

Отмечено, что условия согласования также предусматривают свободный доступ к берегу моря всех желающих, а не только постояльцев.

Проект представляет собой четырехэтажный туркомплекс, рассчитанный более чем на 200 человек, который построят на месте старого одноэтажного здания. На территории планируется разместить детскую, спортивную и досуговую площадки, автостоянку. Здание будет оборудовано несколькими бассейнами, саунами, спа и рестораном.

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