Наука дала рекомендации по освоению азовской анадары

Специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО определили рекомендованный объем добычи анадары в Азовском море на 2023 г. — 1,5 тыс. тонн. Специалисты отметили перспективность промысла этого объекта.

Анадара (Anadara kagoshimensis) в Азово-Черноморском бассейне является видом-вселенцем, рассказали Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ. Заключение о состоянии запасов моллюска ученые сделали на основе материалов многолетних наблюдений, бентосных съемок, количественных и качественных характеристик популяции.

Расселение анадары в Азовском море продолжается более 30 лет, обратили внимание в филиале. Впервые вид был обнаружен на северном участке Казантипского залива в 1989 г., а к 2017 г. ареал вселенца включал практически всю морскую акваторию. С 2011 г. специалисты наблюдают устойчивую тенденцию роста его биомассы.

Исследователи отмечают прямую зависимость между соленостью воды и изменением ареала анадары. Устойчивую положительную динамику экспансии двустворчатого моллюска связывают именно с осолонением Азовского моря.

В пресс-службе напомнили, что Anadara kagoshimensis весьма востребована в странах Восточной Азии. Антиоксидантная активность веществ, содержащихся в этом моллюске, может быть использована в профилактике и лечении заболеваний.

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