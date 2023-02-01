Новое производство рыбных кормов запустили в Поморье

В Северном (Арктическом) федеральном университете начал работу экспериментальный цех по производству кормов для аквакультуры. Мощность предприятия — 500 тонн продукции в год, она пройдет испытания в рыбоводных хозяйствах.

Открытие цеха на базе Высшей школы рыболовства и морских технологий САФУ состоялось в конце декабря. Оно стало первым этапом проекта Научно-образовательного центра «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» по развитию аквакультуры в Архангельской области.

«В цехе установлено российское оборудование, плановая производительность которого составляет до 150 кг в час. Важно, что все сырьевые материалы российского производства. Планируется выпускать фракции корма для рыбы от одного до восьми миллиметров, в каждом виде корма используется до семи-восьми ингредиентов. Кроме того, в цехе установлен вакуумный напылитель жира, который увеличивает питательную ценность корма», — рассказали Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Планируется, что уже к концу февраля в цехе будет налажено и производство кормов самой мелкой фракции. Испытание продукции будет проходить как на производственных площадках партнеров проекта, так и в бассейновом комплексе центра по изучению кормов для аквакультуры (он готовится к запуску в этом году).

В НОЦ заявили, что мощность цеха на сегодня позволяет закрыть потребности региона, а в дальнейшем отработанные технологии позволят масштабировать производство рыбных кормов. Правительство Поморья уже сформировало для потенциальных инвесторов более 50 площадок под аквакультуру.

«Это значит, что кроме девяти хозяйств, которые сегодня осуществляют деятельность в регионе, появятся новые, которым также понадобятся корма, — отметила министр АПК и торговли области Ирина Бажанова. — Надеемся, что помимо того, что уже есть, у нас будут разработаны стартовые корма — для мальков, что тоже очень важно».

По информации НОЦ, на предварительном этапе команда ученых университета создала четыре рецептуры рыбных кормов, не уступающих по качеству импортным аналогам.

«Они уже опробованы и есть патенты. Их нужно исследовать на продуктивность — насколько эффективный прирост веса рыбы дают эти корма, — рассказал научный руководитель «Российской Арктики» Марат Есеев. — Наш интерес — это, прежде всего, развитие аквакультуры в системе замкнутого водоснабжения (УЗВ)».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews