«Морские огороды» получили шанс на избавление от ГЭЭ

Минприроды учло позицию рабочей группы по «регуляторной гильотине» в рыбной отрасли — о необходимости отмены государственной экологической экспертизы для предприятий пастбищной марикультуры. Об этом рассказали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Обновленная редакция законопроекта о внесении изменений в ФЗ «Об экологической экспертизе» и в иные законодательные акты РФ поступила в рабочую группу по «регуляторной гильотине» в рыбной отрасли.

Согласно этим поправкам, проводить ГЭЭ потребуется для индустриальной аквакультуры, а для пастбищной марикультуры — только, если она осуществляется в пределах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон, сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

«Сегодня Россия не входит в топ-15 государств ни по объему производства аквакультуры в целом, ни по отдельным ее видам, включая марикультуру плавниковых рыб, крабов или моллюсков. В этой категории нашу страну обгоняют даже Тайвань и Новая Зеландия. При этом с географической точки зрения у нас есть все условия для наращивания объемов производства. Отмена требования о проведении госэкоэкспертизы деятельности для каждого рыбоводного участка позволит исправить ситуацию. На сегодняшний день это требование остается ключевым административным барьером для развития марикультуры в России», — подчеркнул сопредседатель рабочей группы, президент ВАРПЭ Герман Зверев.

По данным ассоциации, с учетом затрат на подготовку необходимой документации стоимость проведении ГЭЭ составляет 1,5–2 млн рублей на один рыбоводный участок. Например, в Приморском крае затраты составляют 450-600 млн рублей в год. При этом треть предприятий этого сектора — это малое и среднее предпринимательство, обратили внимание в отраслевом объединении.

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