Новости
Марикультурное хозяйство в Приморье

«Морские огороды» получили шанс на избавление от ГЭЭ

Минприроды учло позицию рабочей группы по «регуляторной гильотине» в рыбной отрасли — о необходимости отмены государственной экологической экспертизы для предприятий пастбищной марикультуры. Об этом рассказали во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Обновленная редакция законопроекта о внесении изменений в ФЗ «Об экологической экспертизе» и в иные законодательные акты РФ поступила в рабочую группу по «регуляторной гильотине» в рыбной отрасли.

Согласно этим поправкам, проводить ГЭЭ потребуется для индустриальной аквакультуры, а для пастбищной марикультуры — только, если она осуществляется в пределах особо охраняемых природных территорий и их охранных зон, сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

«Сегодня Россия не входит в топ-15 государств ни по объему производства аквакультуры в целом, ни по отдельным ее видам, включая марикультуру плавниковых рыб, крабов или моллюсков. В этой категории нашу страну обгоняют даже Тайвань и Новая Зеландия. При этом с географической точки зрения у нас есть все условия для наращивания объемов производства. Отмена требования о проведении госэкоэкспертизы деятельности для каждого рыбоводного участка позволит исправить ситуацию. На сегодняшний день это требование остается ключевым административным барьером для развития марикультуры в России», — подчеркнул сопредседатель рабочей группы, президент ВАРПЭ Герман Зверев.

По данным ассоциации, с учетом затрат на подготовку необходимой документации стоимость проведении ГЭЭ составляет 1,5–2 млн рублей на один рыбоводный участок. Например, в Приморском крае затраты составляют 450-600 млн рублей в год. При этом треть предприятий этого сектора — это малое и среднее предпринимательство, обратили внимание в отраслевом объединении.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультураварпэкраб
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Наши форум и выставка — для отрасли

Все материалы

Интервью

Руководитель Хабаровского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Денис КОЦЮК. Фото Марии Кабушкиной

Руководитель Хабаровского филиала ВНИРО

Денис КОЦЮК

Стараемся предложить промышленности новые объекты для промысла

Спикер Законодательной думы Хабаровского края Ирина ЗИКУНОВА. Фото Урала Гареева

Председатель Законодательной думы Хабаровского края

Ирина ЗИКУНОВА

Важно беречь предпринимательский ресурс в регионах

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group (ESG) Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор отраслевого выставочного оператора Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Seafood Expo Eurasia: новый формат глобальных отраслевых выставок

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка Алексей СТЕПУРО

Руководитель Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Алексей СТЕПУРО

Нужно не бояться обращаться к механизмам господдержки

Все интервью

Личное мнение

Директор отдела логистики компании «Нерей» Максим РУДОЙ

Директор отдела логистики компании «Нерей»

Максим РУДОЙ

Мы прокладываем рыбе идеальный путь

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Повышение сбора за ВБР стало разочарованием для рыбаков

Все материалы

Крупным планом

Траулер на Дальнем Востоке

Решения дальнего действия

Моторную практику десятиклассники прошли на озере Кильдин

Рыбаков Севера готовят смолоду

Выпуск молоди сига в Куршский залив. Фото пресс-службы Главрыбвода

Масштабные инвестпроекты отдают дань природе

Оборудование RMPG успешно представили на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге

Корейское качество с российского берега

События

На выставке и форуме побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира

Юбилейный Питер: как работали рыбопромышленный форум и выставка

На воду спустили первый краболов «Антея» из восьми, заложенных на НСРЗ. Фото пресс-службы компании

Добытчики краба выполняют стратегические задачи

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.