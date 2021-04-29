ГЭЭ для «морских огородов» могут отсечь «гильотиной»

Рабочая группа по реализацию механизма «регуляторной гильотины» в сфере экологии и природопользования рассматривает вопрос об отмене государственной экологической экспертизы для предприятий пастбищной аквакультуры.

Ранее, 20 апреля, за отмену ГЭЭ для «морских огородов» проголосовала рабочая группа по «регуляторной гильотине» в сфере рыболовства. Предложение бизнес-сообщества нашло поддержку и в Росрыболовстве, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Для реализации инициативы нужно внести поправки в ФЗ от 31 июля 1998 г. № 155 «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». Вместе с тем вопросы по отмене ГЭЭ находятся в ведении другой рабочей группы «регуляторной гильотины» - в сфере экологии и природопользования, отметили в ВАРПЭ.

По инициативе рыбацкого сообщества тему вынесли на обсуждение в рамках согласительного совещания, которое прошло 27 апреля. Рабочая группа по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере экологии и природопользования при участии представителей Росрыболовства и Росприроднадзора рассмотрела возможность исключения из объектов ГЭЭ «морских огородов». Окончательное решение будет принято во время голосования.

Глава ВАРПЭ, сопредседатель рабочей группы в сфере рыболовства Герман Зверев рассказал, что марифермеры несут существенные затраты на подготовку дополнительных материалов, необходимых для получения положительного заключения экспертизы.

«Государственная экспертиза одного рыбоводного участка обходится предприятию марикультуры в 1,5–2 млн рублей в год. При этом объекты пастбищной марикультуры разводятся в естественной среде, а технологии их выращивания не предусматривают проведения химической обработки и применения искусственных кормов. Все это делает требования о проведении экспертизы бессмысленным», - отметил Герман Зверев.

Он подчеркнул, что подобные требования к «морским огородам» не применяются ни в одной другой стране.

В материалах к совещанию говорится, что в России проекты пастбищной марикультуры преимущественно реализуются в Приморском и Краснодарском краях, а также в Крыму. На «морских огородах» разводят мидий, устриц, трепанга, гребешка и морских ежей. По данным Росрыболовства, в 2020 г. только в Приморье вырастили 27,9 тыс. тонн моллюсков и иглокожих, приводит цифры ВАРПЭ. По ее информации, этот объем производства обеспечивают около 100 коммерческих компаний.

Кроме того, для повышения производительности гидробионтов пользователи следят за чистотой водных объектов, берут на себя обязательства охранять участки от браконьеров, обратили внимание в ассоциации.

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