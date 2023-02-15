Россия продолжает ловить с прибавкой

С начала года российские рыбаки добыли 581,4 тыс. тонн водных биоресурсов, на 4% превысив уровень 2022 г. На Дальнем Востоке вылов приближается к 500 тыс. тонн.

В Дальневосточном бассейне освоено 486,7 тыс. тонн ВБР, прибавка составила 7,2%. Минтая наловили 372,8 тыс. тонн (+34,9 тыс. тонн), трески — 17,6 тыс. тонн, сельди — 62,5 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне добыто 40,8 тыс. тонн, в том числе 25,3 тыс. тонн трески и 12,8 тыс. тонн пикши.

В Западном бассейне вылов увеличился на 32% по сравнению с уровнем прошлого года — до 13,2 тыс. тонн. На промысле шпрота освоено 8,6 тыс. тонн (+1,9 тыс. тонн), балтийской сельди поймали 4,4 тыс. тонн (+1,2 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне добыли 5,1 тыс. тонн водных биоресурсов, в основном хамсы (4,9 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки освоили 8,5 тыс. тонн ВБР, что на 11% больше показателя на отчетную дату 2022 г.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл в общей сложности 30 тыс. тонн.

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