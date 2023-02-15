В Коми заслушают дело о рыбалке в нацпарке

В Республике Коми двое мужчин обвиняются в незаконной добыче рыбы на территории национального парка «Югыд Ва». Ущерб, причиненный водным биоресурсам, составил 168 тыс. рублей.

Заместитель Печорского природоохранного межрайонного прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих жителей города Инта. Как сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчинам инкриминируют преступление, предусмотренное частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов водных биоресурсов, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, двое интинцев рыбачили на территории «Югыд Ва», где были замечены сотрудниками нацпарка. Браконьеры успели поймать 91 хариуса.

В ведомстве напомнили, что в нацпарке запрещена любая деятельность, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам животного и растительного мира, в том числе рыболовство.

Дело направлено в Интинский городской суд.

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