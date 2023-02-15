ИМО перестраивает систему обучения моряков и рыбаков

Международная морская организация (ИМО) совершенствует нормативы по подготовке экипажей. В 2024 г. планируется принять обновленный вариант Конвенции о подготовке и дипломировании персонала рыболовных судов и несении вахты 1995 г. (ПДНВ-Р).

В штаб-квартире Международной морской организации (ИМО) прошла 9-я сессия подкомитета по человеческому фактору, подготовке и несению вахты. Основным вопросом повестки стал всеобъемлющий пересмотр Конвенции и Кодекса ПДНВ, сообщили Fishnews в пресс-службе Минтранса России.

Подкомитет продолжил работу по всестороннему пересмотру Конвенции о подготовке и дипломировании персонала рыболовных судов и несении вахты 1995 г. (ПДНВ-Р). Предполагается, что пересмотренный документ будет принят в 2024 г.

Кроме того, подкомитет продолжил гармонизировать с Конвенцией ПДНВ термины и определения, а также требования к подготовке механиков и радиоспециалистов рыболовных судов, нормативы по выдаче и подтверждению дипломов и других документов, организации тренажерной подготовки, принципы несения вахты с учетом рыболовной специфики.

Завершена работа над пересмотренным проектом руководства ИМО и Международной организации труда (МОТ) по медицинскому освидетельствованию персонала рыболовных судов.

По итогам сессии одобрены переработанные типовые курсы по противопожарной защите и борьбе с пожаром, курсы специалиста по спасательным шлюпкам, спасательным плотам и дежурным шлюпкам и специалиста по скоростным дежурным шлюпкам, по управлению ресурсами машинного отделения, по ознакомлению с вопросами охраны судна и портовых средств.

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