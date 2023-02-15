Озеро на севере Заполярья предлагают под садки

В Мурманской области объявлен аукцион на участок для индустриальной аквакультуры. Стартовая цена лота — 3,97 млн рублей, заявки принимаются до 16 марта.

Торги организует Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, рыбоводный участок площадью 497 га расположен на озере Нялъявр в северной части Кольского полуострова.

Торги назначены на 28 марта, место проведения — Мурманск. РВУ предоставляется на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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