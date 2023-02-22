В реках и озерах стали ловить больше

За 2022 г. вылов во внутренних водных объектах в России составил 112 тыс. тонн, увеличившись на 5,3% к показателю за предыдущий год. Самый большой прирост отмечается в Дальневосточном бассейне — в 2,2 раза, до 7 тыс. тонн.

В Западно-Сибирском бассейне объем добычи вырос на 4,7% и составил более 50 тыс. тонн, в Восточно-Сибирском — на 2,5%, до 3,9 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

По данным ведомства, в Азово-Черноморском бассейне вылов пресноводных видов увеличился на 26% к уровню прошлого года — до 9 тыс. тонн. Во внутренних водоемах Западного бассейна освоено почти 7 тыс. тонн (+7%).

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