Рыболовы готовятся к выходу на «Сахалинский лед»

Соревнования по любительской рыбалке «Сахалинский лед» (0+) состоятся уже 23 февраля, на месте вовсю ведется подготовка. В этом году главным призом станет снегоболотоход.

Место проведения мероприятия прежнее: устье реки Найба в Долинском районе. Как сообщила Fishnews одна из организаторов соревнований Любовь Стримжа, уже зарегистрировались более 200 команд и их количество наверняка еще увеличится.

«Завтра, наверное, забьем все секторы участниками. Телефон раскаляется, люди звонят, интересуются, как ловить, на что, задают вопросы, которые не отражены в регламенте. Очень много интересных команд приезжает — из Сибири, Владивостока, Хабаровска, Москвы. Представляют самые разные коллективы: чиновники, строители, медики, домохозяйки… Есть корпоративные команды, есть семейные», — рассказала Любовь Стримжа.

По ее словам, подготовка ведется полным ходом — на льду уже установлены палатки для обогрева и питания, сцена. Монтируются экраны, расставляется оборудование. «Работа кипит, стараемся сделать это мероприятие событием, чтобы все получили удовольствие, чтобы «Сахалинский лед» понравился всем и запомнился надолго», — подчеркнула собеседница Fishnews.

Подать заявки еще не поздно — это можно сделать на сайте sakhice.ru (до 19:00 22 февраля), по телефону 8 (4242) 722-576 (до 18:00 22 февраля) и 23 февраля непосредственно на месте состязаний — в зоне регистрации с 7:30 до 9:30.

Регламент нынешнего «Сахалинского льда» включает традиционные командные соревнования, мужской и женский «рыбацкие биатлоны». В зачет идет только навага. Помимо снегоболотохода финалистов ждут денежные призы, кубки и медали. Награды предусмотрены также за самую крупную рыбу, лучшую команду поддержки и в других номинациях.

Как и прежде, участие в состязаниях смогут принять команды из детей и людей с ограниченными возможностями.

Фоторепортаж с прошлых соревнований можно посмотреть здесь.

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