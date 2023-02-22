Отраслевая наука хочет эффективнее использовать подводные аппараты

Представители дальневосточных филиалов Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии обсудили использование в работе необитаемых подводных аппаратов.

Совещание по этому вопросу провел в Сахалинском филиале ВНИРО заместитель директора Всероссийского института — руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Байталюк.

Использование необитаемых подводных аппаратов в исследованиях позволит более точно подходить к оценке запасов промысловых видов, отметил руководитель ТИНРО.

В мероприятии участвовали представители Тихоокеанского, Хабаровского, Магаданского, Камчатского и Сахалинского филиалов ВНИРО.

По итогам решено создать на базе Тихоокеанского филиала Единый центр использования необитаемых подводных аппаратов. Разработана рабочая программа, направленная на применение НПА при исследованиях в дальневосточных морях с учетом потенциальной возможности расширения промысла, рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Сейчас такие аппараты на Дальневосточном бассейне в основном используются для определения эффективной зоны облова стационарных донных орудий лова, а также чтобы определять эффективность различных видов приманок и их аттрактивное воздействие.

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