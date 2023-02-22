Наука продолжает раскрывать потенциал иваси

Сейчас в пищевых целях сардину-иваси преимущественно используют для приготовления консервов и пресервов. Однако в Тихоокеанском филиале ВНИРО (ТИНРО) работают над новыми рецептурами на основе этой рыбы

О проводимых исследованиях Fishnews рассказал начальник отдела безопасности и технологии переработки сырья и разработок Тихоокеанского филиала Юрий Кузнецов.

Он, в частности, обратил внимание, что старые способы хранения уловов устарели и не подходили под новые условия промысла. Для решения этой задачи ученые ТИНРО доработали технологию заморозки иваси, увеличив срок ее годности, а также актуализировали документацию по современным требованиям к пищевой продукции.

Результаты исследований легли в основу технических условий ТУ 10.20.13-368-00472012-2018 «Сардина-иваси мороженая». Эта разработка позволила увеличить срок годности рыбы до 12 месяцев в качестве сырья. Сейчас более 20 рыбодобывающих и перерабатывающих предприятий Дальневосточного бассейна производят сардину-иваси по новым техническим условиям.

Кроме того, технологи ТИНРО совершенствуют состав и вкусовые качества готовой продукции из иваси, улучшают ее лечебно-профилактические свойства и расширяют ассортимент. Разработаны различные паштеты многокомпонентного состава на основе сардины-иваси с добавлением овощей, бобовых. Такие рыборастительные консервы имеют не только улучшенный вкус, но и повышенную питательную ценность — за счет сбалансированного аминокислотного состава.

Не менее перспективна иваси как сырье для биологически активных добавок (БАДов). Жир сардины имеет относительно высокое содержание эйкозапентаеновой кислоты класса омега-3 и используется при производстве капсулированных концентратов рыбьего жира.

Также сейчас морские липиды уникального состава применяют в изготовлении продукции здорового питания, диетических продуктов.

Другим важным направлением стало производство кормов для аквакультуры. Важным компонентом таких продуктов является рыбная мука. До недавнего времени создание качественной муки из сардины было сложным процессом из-за высокой жирности рыбы. Она улучшала кормовую ценность продукта, но препятствовала длительному хранению. Теперь благодаря современному оборудованию, в частности проточным центрифугам, проблема решается: можно получать муку высокого качества и отдельно — чистый рыбий жир.

Высокая кормовая ценность муки из иваси была подтверждена в ходе исследований, проведенных ТИНРО. Получены результаты сравнительного анализа рыбоводных показателей молоди кеты при использовании стартовых комбикормов на основе разных видов муки — из минтая, лосося, скумбрии и сардины-иваси. Лучший показатель роста обеспечили корма из минтая и иваси.

Сейчас филиал активно взаимодействует с рыбопромышленниками по различным вопросам на всех уровнях. «У нас прикладной институт, и нашей задачей является создание перспективных разработок и их внедрение на предприятиях рыбной отрасли», — подчеркнул Юрий Кузнецов.

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