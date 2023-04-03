ЦСМС оптимизировал ряд сервисов на «Госуслугах»

Центр системы мониторинга рыболовства и связи в марте обновил формы некоторых государственных услуг в электронном виде. Эта оптимизация должна сократить сроки оказания услуг и количество предоставляемых документов.

Перечень этих услуг приводится в телеграм-канале ЦСМС, сообщает корреспондент Fishnews. Это:

— Распределение между пользователями водных биоресурсов научных квот, квот добычи (вылова) для целей аквакультуры (рыбоводства), квот добыли (вылова) для осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях.

— Решение о предоставлении водных биоресурсов в пользование для осуществления рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях, рыболовства в целях аквакультуры, рыболовства для обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России.

— Распределение между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews