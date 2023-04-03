Участок на Южных Курилах продали под морскую ферму

Росрыболовство провело электронный аукцион по продаже рыбоводного участка на Южных Курилах. Вторые торги по предоставлению акватории для марикультуры не состоялись.

Аукцион по закреплению рыбоводного участка СООМ-321 прошел 30 марта в электронном формате. На торги был выставлен РВУ в районе острова Кунашир, площадь участка — около 501 га.

К участию было допущено две компании — «Фиш-Яр» и «Прилив», сообщает корреспондент Fishnews. Однако, судя по протоколу, ставку сделала только одна: в итоге «Фиш-Яр» (зарегистрировано в Южно-Курильске) и объявили победителем. Предложенная цена составила около 5 млн рублей. РВУ предоставляется на 25 лет.

В этот же день должны были пройти торги на еще один аукцион на Южных Курилах — по участку СООМ-320. Однако заявок на участие не поступило, и аукцион признали несостоявшимся.

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