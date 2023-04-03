Внешняя политика России учитывает ее «морские» интересы

В обновленной концепции внешней политики Российской Федерации уделяется внимание в том числе ответственному и рациональному освоению биоресурсов Мирового океана.

Новая редакция концепции внешней политики РФ утверждена указом президента от 31 марта 2023 г. № 229, сообщает корреспондент Fishnews. Документ пришел на смену концепции, утвержденной в 2016 г.

Согласно новой концепции, национальными интересами Российской Федерации во внешнеполитической сфере являются, в частности, охрана окружающей среды, сохранение природных ресурсов и рациональное природопользование, адаптация к изменениям климата.

Одна из задач для достижения стратегических целей внешней политики РФ — обеспечение интересов России в Мировом океане. Согласно концепции, наша страна намерена уделять приоритетное внимание в том числе ответственному и рациональному освоению биологических, минеральных, энергетических и других ресурсов Мирового океана, проведению научных исследований, защите и сохранению морской среды. А также закреплению в соответствии с международным правом внешних границ континентального шельфа РФ, защите ее суверенных прав на континентальном шельфе.

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