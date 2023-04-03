Госдума рассмотрит базовый законопроект по безопасности на воде

Правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект «О безопасности людей на водных объектах». В числе прочего документ направлен на регулирование вопросов, связанных с использованием маломерного флота.

Проект закона размещен в базе Госдумы, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно пояснительной записке, документ станет базовым законодательным актом в области обеспечения безопасности людей на воде.

Предусмотрен пятилетний период, в течение которого владельцы маломерного флота, используемого в некоммерческих целях и зарегистрированного в Государственном судовом реестре, пройдут процедуру перерегистрации в Реестре маломерных судов.

Аналогичная ситуация с удостоверениями на право управления маломерными судами. Владельцы дипломов капитанов после окончания срока их действия должны будут сдать экзамены в ГИМС и получить соответствующее удостоверение на право управления маломерными судами, срок действия которого составляет 10 лет.

В законопроекте закреплено два вида контроля (надзора): федеральный государственный надзор за маломерными судами и федеральный государственный контроль за безопасностью людей на водных объектах.

Устанавливаются случаи и порядок применения государственными инспекторами по маломерным судам ГИМС физической силы и специальных средств.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews