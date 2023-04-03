Нерест кубанских рыб проходит под присмотром ученых

В Краснодарском крае специалисты АзНИИРХ ведут наблюдения за нерестом судака и тарани. Помимо оценки состояния производителей ученые собирают данные о среде обитания рыб, чтобы определить эффективность нерестовой кампании.

Азово-Черноморский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (АзНИИРХ) приступил к комплексным исследованиям судака и тарани, заходящих на нерест в нерестово-выростные хозяйства Краснодарского края. Работы ведутся в четырех хозяйствах — Бейсугском, Восточно-Ахтарском, Черноерковском и Ейском. Их водоемы играют ключевую роль для воспроизводства и пополнения запасов этих видов рыб в бассейне Азовского моря.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, ученые оценивают физиологическое состояние особей, заходящих на нерестилища, отбирают пробы для определения плодовитости и репродуктивного качества. Наблюдения за производителями будут продолжаться весь период нерестовой миграции. Кроме того, изучается среда обитания рыб — ее состояние является определяющим фактором эффективности нерестовой кампании.

Исследования позволят ученым сделать предварительные оценки условий нереста, динамики нерестовой миграции, численности производителей судака и тарани.

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