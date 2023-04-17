Рыба Аляски ищет новые рынки

Рыбопромышленники штата Аляска хотят направить маркетинговые усилия на рынки стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Таким образом планируется возместить потери из-за постепенного вытеснения с рынка Китая, пишет портал Seafood Source.

Планы озвучила старший директор по стратегии Института маркетинга морепродуктов Аляски (ASMI) Ханна Линдоф. Она провела встречу с представителями Комитета по рыболовству законодательного собрания штата Аляска.

Ханна Линдоф рассказала, что ASMI уже открыл региональный офис в Бангкоке, чтобы начать маркетинговую кампанию в странах Юго-Восточной Азии. Также институт расширил бразильскую маркетинговую программу — теперь она распространяется на всю Латинскую Америку.

«Мы едва ли найдем еще один многомиллиардный рынок [аналогичный Китаю]. Мы ищем много мелких рынков, чтобы восполнить образовавшийся дефицит», — отметила представитель ASMI.

По данным Seafood Source, в 2020 г. институту выделили около 7,5 млн долларов от Минсельхоза США в рамках программы по продвижению торговли сельхозпродукцией — для диверсификации экспорта аляскинских рыбы морепродуктов и «отвязки» от китайского рынка. В 2023 г. ASMI получил от министерства еще 4,2 млн долларов в соответствии с этой программой и теперь хочет добиться софинансирования в 55% от заксобрания штата.

В интервью журналу Alaska Journal of Commerce Ханна Линдоф сообщила, что поддержка в рамках программы будет доступна институту в течение еще одного финансового года, Кроме того, она подчеркнула успехи института в странах ЮВА и Латинской Америки.

В качестве целевых рынков ASMI рассматривает Вьетнам, Малайзию и Филиппины, так как в последние пять лет продажи там росли ускоренными темпами. Как уточняет Seafood Source, с 2013 г. экспорт рыбы и морепродуктов Аляски в страны ЮВА удвоился, а в 2022 г. совокупная стоимость поставок в Малайзию, Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Сингапур и на Филиппины достигла 140 млн долларов.

Потребители Таиланда предпочитают покупать дорогую рыбную продукцию, отметила Ханна Линдоф. Она также обратила внимание, что до начала миссии ASMI на рынке королевства преимущественно можно было увидеть консервированную продукцию, однако сейчас «они по-настоящему увлеклись неркой».

Работу на рынках Юго-Восточной Азии институт начал в 2016 г., сообщает корреспондент Fishnews. С тех пор ASMI организовал для представителей рыбного хозяйства Аляски несколько торговых поездок в регион, а также провел там мероприятия по продвижению рыбной продукции штата.

В Латинской Америке многообещающим рынком считают Перу. Seafood Source пишет, что недавно представители института встречались с правительством республики, чтобы обсудить возможное снижение торговых барьеров.

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