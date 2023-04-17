Следственный комитет решил наградить матросов за спасение силовика

Матросу из Приморского края Владимиру Тишкевичу вручили медаль СК России «За высокую гражданственность», награда также ожидает его коллегу Александра Лопатина. В марте прошлого года моряки на Камчатке спасли выброшенного за борт сотрудника ФСБ.

Инцидент произошел 14 марта 2022 г. на маломерном судне в бухте Раковой Авачинской губы — примерно в 25 м от причала судоремонтной верфи в Петропавловске-Камчатском. Как рассказали Fishnews в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, трое мужчин совместно сбросили в холодную воду сотрудника ФСБ, находившегося при исполнении служебных обязанностей.

Потерпевший вплавь добрался до берега, но самостоятельно вылезти из воды не смог из-за высокого бетонного причального сооружения. Отмечено, что пребывание в холодной воде без специальной защитной одежды неминуемо привело бы к гибели человека.

На помощь пришли два матроса — Владимир Тишкевич и Александр Лопатин. Они подняли правоохранителя на причал, проводили в теплое помещение, выдали теплую одежду, оказали первую медицинскую помощь и вызвали медработников.

По решению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина за проявленные высокие гражданские качества Владимир Тишкевич был удостоен ведомственной медали. Церемония прошла в Приморском крае. Второму матросу тоже в ближайшее время будет вручена награда, сообщили в СК.

Уголовное дело в отношении троих мужчин по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), находится на рассмотрении в суде.

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