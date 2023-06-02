Из кумжи Поморья формируют маточное стадо в Заполярье

С Онежского рыбоводного завода Северного филиала Главрыбвода перевезли 1,5 тыс. экземпляров молоди кумжи на Умбский завод Мурманского филиала. Лососи в возрасте одного и двух лет помогут сформировать на предприятии собственное ремонтно-маточное стадо.

Вся передаваемая молодь была выбрана и отсортирована по возрасту вручную. Преодолев более 1500 км на живорыбном транспорте Мурманского филиала, рыбки были успешно доставлены к месту своего искусственного обитания.

«Первая подобная экспериментальная передача была реализована Северным и Мурманским филиалами Главрыбвода еще в 2020 году. Эксперимент прошел весьма успешно, но для создания полноценного ремонтно-маточного стада необходимо иметь в его составе разновозрастные группы, для чего и нужны однолетние и двухлетние годовики, которые переехали на новое место жительства в мае этого года», — рассказали Fishnews в пресс-службе учреждения.

Планируется, что в дальнейшем потомство перевезенной кумжи пополнит популяции Мурманской области.

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