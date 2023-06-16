Хабаровский край готовится к путине в северных районах

Лососевая путина в северных районах Хабаровского края откроется 1 июля. При этом на внутренних водных объектах установлены периоды пропуска.

Комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб в Хабаровском крае определила принципы организации лососевой путины в Северо-Охотоморской подзоне на 2023 г. Протокол заседания опубликован на сайте Амурского теруправления Росрыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, добыча откроется 1 июля и должна завершиться 15 октября. Такие сроки установлены для промышленного, традиционного рыболовства коренных малочисленных народов и организации любительской рыбалки.

При этом будут действовать проходные периоды. На реке Охота рыбаки должны свободно пропускать производителей на нерестилища каждый понедельник и вторник. На реке Кухтуй (в том числе в эстуарной зоне) — каждую среду, четверг и пятницу. В других внутренних водных объектах охотоморского побережья проходные периоды будут действовать каждый четверг, а также ежедневно с 23:00 до 6:00.

Периоды пропуска определены для промышленного лова, традиционного рыболовства и любительской рыбалки (исключение — лов удебными орудиями).

Северо-Охотоморская подзона занимает значимое место в лососевой путине в Хабаровском крае. На 2023 г. здесь рекомендовано к освоению 8,3 тыс. тонн горбуши, 10 тыс. тонн кеты, 1,2 тыс. тонн кижуча, 500 тонн нерки и 2 тыс. тонн гольцов.

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