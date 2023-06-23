Сохранению артемии уделят особое внимание в Зауралье

В Курганской области проходит операция «Артемия». Усилия по защите ценного рачка от посягательств нарушителей объединили сразу несколько ведомств.

Операция «Артемия» продлится в Курганской области до конца года. В преддверии промысла биоресурса специалисты разработали план мероприятий по пресечению незаконной добычи и оборота рачка.

Совместные мероприятия будут проводить сотрудники Нижнеобского территориального управления Росрыболовства, департамента АПК Курганской области, управления МВД по Курганской области, Росгвардии, пограничники и Россельхознадзор.

На территории Курганской области насчитывается около 30 водоемов, где обитает артемия, из них на 17 идет промышленная заготовка цист. Две добывающие организации уже оформили соответствующие разрешительные документы, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В ведомстве напомнили, что по правилам рыболовства для Западно-Сибирского бассейна гражданам добыча артемии и артемии на стадии цист запрещена. За нарушение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

«Материалы по задержанным орудиям лова, транспортным и плавательным средствам будут переданы в суд для решения вопроса о конфискации. Таксы за незаконную добычу артемии и артемии на стадии цист составляют 915 рублей за килограмм», — подчеркнули в Росрыболовстве.

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