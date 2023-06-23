Волжской рыбе расчищают путь

Минприроды России занимается в 16 регионах расчисткой нерестовых водопроводящих каналов в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». В Астраханской области с начала года работы проведены более чем на 37 км рыбоходных проток и каналов.

В восточной дельте Волги в Астраханской области расчищают водопроводящие каналы нерестовых массивов. С начала года расчищено более 13 км проток-рыбоходов и 24 км каналов-рыбоходов, сообщили Fishnews в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

«Одна из задач нашего федерального проекта — повысить уровень воды, так как он влияет на водохозяйственную обстановку. В 16 регионах мы ведем подобную работу. На сегодняшний день на Нижней Волге и в Волго-Ахтубинской пойме очистили свыше одной тысячи километров каналов-рыбоходов и убрали донные отложения и заросли на 20 тыс. гектаров», — рассказал глава Минприроды Александр Козлов.

До конца года специалистам предстоит расчистить еще 34,5 км Тишковского и Зеленга-Тишковского каналов-рыбоходов. В результате промысловые виды рыб смогут свободно проходить к местам нереста, а также будут созданы условия для залития нерестилищ Нижней Волги, что скажется на росте запасов водных биоресурсов.

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