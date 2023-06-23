Раков Удмуртии распределят среди пользователей

В Удмуртской Республике на аукцион выставлены 100% долей квоты на вылов раков в Нижнекамском водохранилище (в границах региона). Заявки принимаются до 19 июля.

Торги организует Волго-Камское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, предлагаются четыре доли квоты для промышленного рыболовства — 5%, 15%, 20% и 60%. При этом в 2023 г. доля в 5% соответствовала 148 кг в физическом выражении, 60% — 1,77 тонны.

Стартовые цены лотов — от 2,2 тыс. до 26,6 тыс. рублей. Торги предполагается провести 26 июля в Самаре. Квоты закрепляются на 15 лет.

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