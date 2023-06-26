Отраслевая наука почтила память «Персея»

На побережье Мотовского залива торжественно открыли памятный знак в честь героической судьбы и трагической гибели научно-исследовательского судна «Персей». В этом году рыбохозяйственная наука отмечает 100-летие со дня первой экспедиции на НИС «Персей».

Торжественное открытие памятного знака на месте гибели НИС «Персей» состоялось в День памяти и скорби. В мероприятии, призванном увековечить память судна, участвовали руководство Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, ученые Полярного филиала ВНИРО, представители Русского географического общества и Северного флота ВМФ России.

В апреле этого года участники экспедиции Северного флота «Помни войну» обнаружили останки легендарного судна на месте его гибели — на дне губы Эйна Мотовского залива.

НИС «Персей» — символ эпохи в истории изучения Арктики и прародитель флота рыбохозяйственной науки. За 18 лет службы судно совершило около ста научно-исследовательских рейсов в Белое, Баренцево, Карское и Гренландское моря. Экспедиции стали школой более чем для 700 ученых. Полученные данные заложили фундамент научного знания об особенностях арктических экосистем и открыли новые возможности для промышленного освоения ценных видов водных биоресурсов.

После начала Великой Отечественной войны «Персей», как тысячи других гражданских судов, был мобилизован для выполнения задач Северного флота. Судно предназначалось для эвакуации раненых красноармейцев и гражданского населения, а также доставки медикаментов, продуктов питания и горючего на полуостров Рыбачий.

Во время своего первого и, как оказалось, последнего рейса НИС «Персей», доставившее груз горючего защитникам Рыбачьего, было атаковано немецко-фашистской авиацией. В этом бою «Персей» получил тяжелые повреждения, но команда сумела довести судно до мелководья и выбросить его на берег. Впоследствии полузатонувший корпус судна использовался в качестве основания для причала, продолжая служить защитникам Советского Заполярья.

«Памятный знак, который теперь украшает побережье Баренцева моря, сохранит для будущих поколений память о великом подвиге советских ученых и послужит символом беззаветной преданности науке и самоотверженного служения Отечеству», — заявили Fishnews в пресс-службе ВНИРО.

Особого признания заслуживает вклад автора идеи создания памятного знака и одного из ключевых ее реализаторов — заместителя руководителя Полярного филиала ВНИРО Константина Соколова, отметили в институте.

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