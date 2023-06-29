Росрыболовству хотят облегчить «строительные» согласования

Правительство внесло в Госдуму поправки в статью 50 закона «О рыболовстве…». Предполагается, что кабмин определит список работ, которые подлежат согласованию с Росрыболовством.

Согласно статье 50 закона, при территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности должны применяться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания.

Перечисленные работы можно проводить только по согласованию с Росрыболовством и его теруправлениями. На практике же необходимость согласования той или иной деятельности вызывает большое количество вопросов, обращают внимание авторы законопроекта.

Отмечено, что юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, испытывают затруднения в определении видов деятельности, оказывающих воздействие на ВБР и среду их обитания. «В связи с этим указанные лица направляют запросы (более 350 обращений в год) в Росрыболовство и его территориальные управления, что приводит к возникновению дополнительной административной нагрузки», — говорится в пояснительной записке.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предлагается предусмотреть в статье 50 положение об утверждении правительством перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

В случае принятия изменений они вступят в силу 1 марта 2024 г.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews