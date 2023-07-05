Экспортерам рыбы и морепродуктов добавили функционала на «Госуслугах»

Получить разрешение на вывоз рыбы и морепродуктов в живом виде теперь можно с помощью портала «Госуслуги». Можно будет как оформить электронный документ, так и обратиться за бумажной версией.

Возможности портала госуслуг вновь пополнились функцией для предприятий рыбной отрасли. Услугу по выдаче разрешений на вывоз с таможенной территории ЕАЭС живой рыбы и морепродуктов (кроме декоративной рыбы), являющихся объектами рыболовства, теперь можно получить в электронном виде через портал «Госуслуги». Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Подать заявление на получение заключения или на исправление ошибок и опечаток могут юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели. К заявлению необходимо приложить скан-образцы документов.

Срок оказания услуги — пять дней для выдачи разрешительного документа, четыре дня — для внесения изменений в ранее выданное заключение. Оповещение о результате оказания услуги поступит в личный кабинет на портале «Госуслуги».

Заявитель может получить электронную версию заключения или забрать бумажную версию документа в территориальных управлениях Росрыболовства.

С 2022 г. Центр системы мониторинга рыболовства и связи совместно с Минцифры России перевели в электронный вид 12 госуслуг Росрыболовства. По информации ведомства, наиболее популярны среди рыбаков услуги по выдаче разрешений на вылов, получению выписок из государственного рыбохозяйственного реестра, по согласованию строительства капитальных объектов.

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