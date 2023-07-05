Акватории Нижнего Поволжья подготовили для рыбоводов

В Астраханской области на аукцион выставили шесть участков под индустриальную и пастбищную аквакультуру. Заявки принимаются до 3 августа.

Торги организует Волго-Каспийское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, РВУ площадью от 0,1 га до 151 га расположены в Володарском, Камызякском, Красноярском, Приволжском и Наримановском районах. На четырех участках предполагается осуществление индустриальной аквакультуры, на двух — пастбищной.

Стартовые цены лотов — от 100 рублей до 115 тыс. рублей. Торги предполагается провести 10 августа в Астрахани. Акватории предоставляются на 25 лет на условиях обособленного водопользования.

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