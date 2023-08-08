Ученые проведают китов и тюленей Охотского моря

Группа специалистов Тихоокеанского филиала ВНИРО отправилась в экспедицию для изучения морских млекопитающих Охотского моря. Данные об их составе и численности ученые будут собирать в течение месяца с борта НИС «Владимир Сафонов».

Из Владивостока отправилась очередная морская экспедиция Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). С 4 августа по 6 сентября научно-исследовательское судно «Владимир Сафонов» проведет работы по визуальному учету морских млекопитающих в северо-восточной части Охотского моря.

Основной целью рейса является получение информации о состоянии запасов мормлеков в этом районе, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО. Пять специалистов Тихоокеанского филиала института будут вести наблюдения за составом и численностью группировок морских млекопитающих, которые встретятся на пути. Ученые намерены фиксировать особенности поведения животных в естественной среде обитания, фотографировать их для пополнения каталога, а также отслеживать другие биологические параметры мормлеков.

Учетные работы выполняются в соответствии с методикой научного комитета Международной китобойной комиссии, уточнили во ВНИРО. Визуальный судовой учет является одним из основных методов изучения морских млекопитающих, их биологии и экологии.

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