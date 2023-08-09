В Баренцевом море ученые проверят запасы краба

Специалисты ВНИРО и его Полярного филиала проводят комплексную съемку камчатского краба в Баренцевом море. Работы выполняют на научно-исследовательском судне «Профессор Бойко» в августе-сентябре.

Район исследований охватывает обширную акваторию в исключительной экономзоне России (южная часть Баренцева моря) и включает участки, где сейчас ведется промысел камчатского краба.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Полярного филиала ВНИРО, в рейсе проведут работы по изучению особенностей и закономерностей пространственного распределения краба, аспектов его биологии (размерный и половой состав, половозрелость, плодовитость, состояние покровов, болезни и паразитофауна). Также планируется выполнить комплексные океанографические и ихтиологические исследования и сборы материалов для оценки загрязнения среды обитания.

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