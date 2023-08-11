Товарная аквакультура показывает рост

За первое полугодие производство продукции товарной аквакультуры в РФ достигло 228 тыс. тонн, привело оперативные данные Росрыболовство. По его информации, уровень 2022 г. превышен на 5,8%.

В структуре производства основными видами являются лососевые, карповые, ценные беспозвоночные (устрицы, мидии, гребешки и другие моллюски и иглокожие) и осетровые виды, рассказали Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

Объем производства лососевых за первое полугодие составил 95 тыс. тонн (преимущественно семга и форель). Это на 19,5% выше уровня 2022 г.

Товарное выращивание ценных морепродуктов достигло 65,4 тыс. тонн, на 8% превысив показатель на отчетную дату прошлого года. Осетровых выращено 4,45 тыс. тонн (+8%), карповых — 58,1 тыс. тонн, сиговых — 365 тонн, окуневых — 342 тонны, прочих объектов рыбоводства — около 4,4 тыс. тонн.

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