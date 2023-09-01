Предприятия выберут вид рыболовства

Росрыболовство открыло прием заявлений о выборе вида рыболовства на предстоящий год. Работа в режиме «прибрежки» должна обеспечивать дополнительные объемы квот, но предполагает выполнения ряда условий по доставке улова и продукции.

Заявления о выборе вида рыболовства на 2024 г. теруправления Росрыболовства будут принимать с 1 сентября по 1 октября 2023 г. Обращаться пользователю водных биоресурсов необходимо в ТУ по месту регистрации, сообщает корреспондент Fishnews.

Подавать документы нужно, если предприятие собирается работать в режиме прибрежного рыболовства либо и промышленного, и прибрежного. Если квоту предполагается осваивать только в режиме промышленного рыболовства, заявку направлять не требуется.

Росрыболовство ранее опубликовало на своем сайте рекомендуемую форму заявления, а также образцы заполнения. Также ведомство разместило инструкцию, каким образом нужно заполнять в заявках позиции «Размер доли квоты» и «Размер части доли квоты».

Уловы и произведенная из них на судах продукция должны доставляться в морские порты РФ и другие места, определяемые региональными властями на своей территории — для производства продукции в прибрежном регионе и (или) продажи на российской территории. При этом для расчета квоты используется повышающий коэффициент. Режим рыболовства пользователи выбирают ежегодно.

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