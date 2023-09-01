Рыбаки проводили лето с прибавкой на промысле

К 31 августа российские предприятия выловили 3,74 млн тонн водных биоресурсов — это на 12,4% выше уровня прошлого года. На Дальнем Востоке освоено 2,8 млн тонн (+17,2%).

На промысле минтая добыто свыше 1,5 млн тонн, что на 95,4 тыс. тонн больше показателя на отчетную дату 2022 г. Вылов сельди достиг 263,4 тыс. тонн, камбалы — 56,4 тыс. тонн, трески — 89,9 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне рыбаки поймали 335,8 тыс. тонн, в том числе 201,2 тыс. тонн трески, 55,7 тыс. тонн пикши (+2,6 тыс. тонн), 23 тыс. тонн мойвы.

В Западном бассейне освоено в общей сложности 57,2 тыс. тонн, объем добычи вырос к уровню прошлого года на 9,3%. Промысел шпрота принес 32 тыс. тонн (+2,6 тыс. тонн), балтийской сельди — 19 тыс. тонн (+2,3 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне рыбаки наловили 57,4 тыс. тонн — на 15,6% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Кильки поймали 24,8 тыс. тонн (+6,4 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне добыли 27,9 тыс. тонн ВБР, в том числе 8,5 тыс. тонн хамсы.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил в совокупности 379 тыс. тонн. Это почти на 8% выше уровня прошлого года.

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