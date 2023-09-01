Налоговая разъяснила сельхозпроизводителям тонкости по имуществу

По мнению ФНС, освобождение от налога на имущество организаций не распространяется на объекты незавершенного строительства. Такие разъяснения ведомство опубликовало для сельхозтовапроизводителей.

Федеральная налоговая служба ответила на вопрос об освобождении от уплаты налога на имущество организаций — плательщиков ЕСХН в случае с объектами незавершенного строительства.

В ФНС обратили внимание на то, что использование построенного здания или сооружения допускается после получения разрешения на его ввод в эксплуатацию (за исключением ситуаций, указанных в части 3 статьи 55.24 ГрК РФ). Если для строительства, реконструкции объектов капитального строительства не требуется выдача разрешения на строительство, эксплуатация таких объектов допускается после окончания их строительства, реконструкции.

«Таким образом, Градостроительный кодекс РФ не допускает эксплуатацию объектов капитального строительства, строительство которых не завершено. Это исключает распространение условий освобождения от налога на имущество организаций на объекты незавершенного строительства, использование которых до завершения их строительства не предусмотрено главой 6.2 «Эксплуатация зданий, сооружений» ГрК РФ», — резюмировали в федеральной службе.

Позиция поддержана департаментом налоговой политики Минфина России.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews