Ученые нашли «рыбное место» юрского периода

В Иркутской области палеонтологи обнаружили останки рыбы юрского периода. Это не первая подобная находка в Иркутском угольном бассейне, отмечают специалисты.

Работы по изучению флоры и фауны времен динозавров ведут с 2014 г. в рамках проекта «Изучение юрских отложений Иркутского бассейна» специалисты Томского государственного университета и Института земной коры СО РАН. Исследования поддерживаются программой стратегического лидерства «Приоритет 2020». Полученные данные помогут реконструировать биоту этого района на рубеже ранней и средней юры — около 180-175 млн лет назад.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТГУ, в 2017 г. ученые разработали поисковую методику, по которой в 2020 г. обнаружили первые остатки двух рыб юрского периода. А в 2022 г. они нашли остатки еще 25 экземпляров рыб юрского периода.

В этом году четырехнедельная экспедиция впервые проходила на севере Иркутского бассейна в деревне Владимировка. Ученые исследовали разрез длиной около 5 км вдоль реки Ия — до устья реки Икей, где определили перспективные для поисков точки.

«Мы обнаружили «папоротниковый рай» — множество самых разнообразных видов, в том числе довольно редких, — рассказал доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии геолого-географического факультета ТГУ Степан Иванцов. — К концу экспедиции нам удалось найти и юрское позвоночное животное: фрагмент рыбы. Кроме того, попадались надкрылия жуков, раковинки листоногих рачков — филлопод, водных личинки насекомых, вроде веснянок или поденок».

Фотографии из телеграм-каналаучастника экспедиции Степана Иванцова.

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