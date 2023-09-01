Новости
Отпечаток юрской рыбы, найденный в экспедиции в Восточной Сибири. Фото Степана Иванцова

Ученые нашли «рыбное место» юрского периода

В Иркутской области палеонтологи обнаружили останки рыбы юрского периода. Это не первая подобная находка в Иркутском угольном бассейне, отмечают специалисты.

Работы по изучению флоры и фауны времен динозавров ведут с 2014 г. в рамках проекта «Изучение юрских отложений Иркутского бассейна» специалисты Томского государственного университета и Института земной коры СО РАН. Исследования поддерживаются программой стратегического лидерства «Приоритет 2020». Полученные данные помогут реконструировать биоту этого района на рубеже ранней и средней юры — около 180-175 млн лет назад.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ТГУ, в 2017 г. ученые разработали поисковую методику, по которой в 2020 г. обнаружили первые остатки двух рыб юрского периода. А в 2022 г. они нашли остатки еще 25 экземпляров рыб юрского периода.

В этом году четырехнедельная экспедиция впервые проходила на севере Иркутского бассейна в деревне Владимировка. Ученые исследовали разрез длиной около 5 км вдоль реки Ия — до устья реки Икей, где определили перспективные для поисков точки.

«Мы обнаружили «папоротниковый рай» — множество самых разнообразных видов, в том числе довольно редких, — рассказал доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии геолого-географического факультета ТГУ Степан Иванцов. — К концу экспедиции нам удалось найти и юрское позвоночное животное: фрагмент рыбы. Кроме того, попадались надкрылия жуков, раковинки листоногих рачков — филлопод, водных личинки насекомых, вроде веснянок или поденок».

Фотографии из телеграм-каналаучастника экспедиции Степана Иванцова.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Отпечаток юрской рыбы, найденный в экспедиции в Восточной Сибири. Фото Степана Иванцова
  • Ученые за работой в Иркутском угольном бассейне. Фото Степана Иванцова
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    По лососевым участкам предстоит большая работа

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ФАР

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Мы нацелены на то, чтобы в развитие отрасли шли инвестиции

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

    Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

    Людмила ТАЛАБАЕВА

    Труд рыбака заслуживает глубокого уважения

    Все материалы

    Интервью

    Министр по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО

    Министр по рыболовству Сахалинской области

    Иван РАДЧЕНКО

    Предприятия Сахалина и Курил стремятся максимально эффективно осваивать ресурсы

    Заместитель руководителя Росрыболовства Василий СОКОЛОВ

    Заместитель руководителя Росрыболовства

    Василий Соколов

    Прогнозируем рост индустриальной аквакультуры

    Капитан ЛСС «Справедливый» Сергей ТОМИЛИН

    Капитан ледокольного спасательного судна «Справедливый»

    Сергей ТОМИЛИН

    Каждая спасательная операция сложна по-своему

    Генеральный директор РК «Восток-1» Александр САЙФУЛИН. Фото пресс-службы компании

    Генеральный директор РК «Восток-1»

    Александр САЙФУЛИН

    Глубоководный промысел обеспечил России сырьевую базу на десятилетия

    Все интервью

    Личное мнение

    Управляющий директор, главный технолог Рыбозавода «Байкал» Юлия БРАТЕНЬКОВА

    Управляющий директор и главный технолог Рыбозавода «Байкал»

    Юлия Братенькова

    В сырье мы ценим качество, а в поставщиках — стабильность

    Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей» Наталья БАБУРКИНА. Фото предоставлено пресс-службой холдинга

    Руководитель кадровой службы группы компаний «Антей»

    Наталья БАБУРКИНА

    Экипаж каждого судна — это маленькое государство

    Все материалы

    Крупным планом

    Цифровая платформа FishPlace.ru объединяет все сегменты рыбной отрасли и транспортно-логистического комплекса

    Хранение и оптовая торговля рыбой переходят в «цифру»

    Новые принципы распределения рыболовных участков распространяются и на добычу лососей

    Рыбаков ждут большие перемены по участкам

    Фестиваль Ульджин

    От K-FISH до фестиваля русского краба: популяризация морепродуктов по-южнокорейски

    Все больше документов, необходимых предприятиям рыбной промышленности, можно оформить через портал государственных услуг. Фото предоставлено ЮКРК

    На промысел — через «Госуслуги»

    События

    До товарного размера мохнаторукий краб вырастает всего за два-три года. Фото предоставлено Сергеем Масленниковым

    Мохнаторукому крабу готовят дорогу на аквафермы России

    Первый выпуск цеха на Шкотовке — почти 1,7 млн сеголетков кеты

    Лососевый «дебют» состоялся на Шкотовке

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2023 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.