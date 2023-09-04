Лето завершилось солидными уловами лососей

К концу августа вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке превысил 567,9 тыс. тонн. Из этого объема на долю Камчатского края пришлось более 484,7 тыс. тонн.

Общий вылов горбуши в дальневосточных регионах, по данным на 31 августа, составил около 477 тыс. тонн. Кеты уже добыто 44,6 тыс. тонн, нерки — 36,3 тыс. тонн, кижуча — около 9 тыс. тонн. Свой вклад в объемы добычи, пусть и небольшой, внесли также чавыча и сима.

На Камчатке рыбаки к концу лета взяли свыше 484,7 тыс. тонн. Горбуши выловлено 419,6 тыс. тонн, нерки — 34,4 тыс. тонн, кеты — 22,8 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

В Сахалинской области общий вылов красной рыбы превысил 41,7 тыс. тонн. В том числе горбуши освоено более 33,7 тыс. тонн, кеты — 5,8 тыс. тонн, нерки — 1,3 тыс. тонн.

Хабаровский край внес в общую копилку дальневосточного вылова около 24 тыс. тонн. Горбуши рыбаки региона взяли порядка 9 тыс. тонн, кеты — более 13,8 тыс. тонн.

Магаданская область поймала более 14 тыс. тонн, в том числе свыше 12,8 тыс. тонн горбуши и 1,4 тыс. тонн кеты.

В Чукотском автономном округе поймано около 1,3 тыс. тонн, в Приморском крае — порядка 1,6 тыс. тонн лососей.

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